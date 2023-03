Lkw-Fahrleistungen legen zwar zu, liegen aber weiter hinter dem Vorjahr

Wie das Bundesamt für Logistik und Mobilität (BALM) und das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilen, sind die Fahrleistungen mautpflichtiger Lastkraftwagen mit mindestens vier Achsen auf Bundesautobahnen im Februar kalender- und saisonbereinigt gegenüber dem Januar um 2,4 Prozent gestiegen. Nach dem Rückgang im vergangenen Dezember, für den ein 4,9-prozentiges Minus diesbezüglich ausgewiesen wurde, sei dies damit der zweite Monat in Folge mit einem Anstieg gegenüber einem Vormonat. Gleichwohl ist die kalenderbereinigte Lkw-Fahrleistung auf Autobahnen, die als Frühindikator in Sachen der aktuellen Konjunkturentwicklung in der Industrie gilt, im Vergleich zum Februar 2022 um 2,7 Prozent zurückgegangen. cm