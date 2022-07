Goodyear Germany schlägt zehn Prozent auf OTR-Reifen auf

Zum 1. August gilt bei Goodyear Germany eine neue Preisliste für OTR-Reifen. Wie der Hersteller dazu in einer Mitteilung an seine Geschäftspartner schreibt, beinhalte die „OTR-Preisliste 2022-4“ eine Preiserhöhung von zehn Prozent, betreffend das gesamte Markenportfolio. „Zu Beginn des Jahres 2022 sahen wir uns weltweit mit einem erheblichen inflationären Kostendruck konfrontiert. Dieser Druck wirkte sich auf wesentliche Elemente unserer Produktions- und Lieferketten aus, von Rohstoffpreisen bis hin zu Transport- und Energiekosten“, erläutert Frank Löb, Sales Manager OTR Tires DACH, den Preisschritt. „Leider hat sich der Inflationsdruck in den letzten Wochen weiter verschärft.“ ab