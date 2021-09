Stahlgruber fährt seit heute „Leistungsschau on Tour 2021“

Nachdem Stahlgruber im Sommer noch alle für diesen Herbst geplante Leistungsschauen noch unter Verweis auf eine „fehlende Planungssicherheit“ im Zuge der Corona-Krise abgesagt hat, ist der Großhändler nun stattdessen mit dem Stahlgruber-Showtruck in Deutschland unterwegs. Diese erstmals stattfindende „Stahlgruber Leistungsschau on Tour 2021“ genannte Veranstaltung mache in den kommenden Wochen an folgenden Standorten halt: 27./28. September in Frankfurt am Main, Rödelheim, Gaugrafenstraße 24g; 30. September/1. Oktober in Nürnberg-Feucht, Wasserscheide 4; 5./6. Oktober in Bayreuth, Logistikpark 1; 7./8. Oktober in Hallstadt/Bamberg, Heganger 20a; 12./13. Oktober in Chemnitz, Annaberger Straße 126; und 14./15. Oktober in Dresden, Marie-Curie-Straße 3. Mit dem Showtruck will Stahlgruber „Neuheiten für Werkstattausrüstung und Qualitätswerkzeuge für die Kfz-Reparatur“ präsentieren. ab