Zwei Conti-Profile mit OE-Freigabe für den Mercedes EQB

Mercedes hat sich hinsichtlich der Erstausrüstungsbereifung seines EQB – das zweite vollelektrische Kompakt-SUV aus der EQ-Reihe des Fahrzeugherstellers – für zwei Conti-Produkte entschieden. Ab Werk wird er demnach mit dem Sommerreifen „EcoContact 6“ in der Dimension 235/50 R19 103T XL ausgestattet, wobei Kunden für die kalte Jahreszeit gleich auch den „WinterContact TS 850 P“ in 215/60 R18 102T XL für ihren Neuwagen mitbestellen können. Dabei verfügt das Winter- anders als das Sommerprofil dann über Notlaufeigenschaften bzw. handelt es sich bei ihm um eine sogenannte SSR-Ausführung, wobei das Kürzel bei Conti für Self Supporting Runflat steht. Allerdings sei die dahinter stehende Technologie (verstärkte Seitenwände) für den „EcoContact 6“ optional erhältlich, wie der Reifenhersteller sagt. Sie soll im Falle eines Reifenschadens das Einklemmen der Reifenseite zwischen Straße und Felge verhindert sowie verbunden damit ein Abrutschen des Reifens von der Felge. „So können Fahrer mit einem beschädigten Reifen noch bis zu 80 Kilometer bis zur nächsten Werkstatt fahren“, verspricht Conti. cm