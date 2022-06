Zweiradmarkt wächst weiter nahezu ungebremst

Wollte man partout etwas zum Mäkeln finden bezüglich der vom Industrieverband Motorrad e.V. (IVM) dokumentierten Entwicklung der Neuzulassungszahlen motorisierter Zweiräder in Deutschland, dann taugte dazu allenfalls, dass deren Wachstum über alle Fahrzeugsegmente hinweg kumuliert Stand Ende Mai gut einen Prozentpunkt niedriger ausgefallen ist als noch einen Monat zuvor. Aber das wäre freilich Jammern auf allerhöchstem Niveau, stehen mit in Summe ziemlich genau zwischen 95.600 und 95.700 Einheiten doch immerhin noch gut neun Prozent mehr Maschinen unterm Strich als nach denselben fünf Monaten des Vorjahres. An Fahrzeugen mit einem Hubraum über 125 Kubikzentimeter sind von Januar bis Mai knapp 57.200 Krafträder und rund 15.200 Kraftroller erstmals auf bundesdeutsche Straßen gekommen und damit gut zwei bzw. über 27 Prozent mehr von ihnen als im Vergleichszeitraum 2021. Den IVM-Zahlen zufolge betragen die Zuwächse bei den Maschinen bis 125 Kubikzentimeter Hubraum – also den Leichtkrafträdern und -rollern – beinahe 15 sowie 26 Prozent auf bis dato 14.500 bzw. über 8.700 von ihnen. christian.marx@reifenpresse.de