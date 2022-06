Anish K. Taneja legt Amt des WdK-Präsidenten zum 30. Juni nieder

Bekanntlich hat Anish K. Taneja Michelin und damit die Reifenbranche zum 1. Juni verlassen und wird zum 1. Juli die Funktion des CEO Clean Air beim britischen Katalysatorhersteller Johnson Matthey übernehmen. Michelins ehemaliger President & CEO Europe North war allerdings seit Ende 2020 auch für drei Jahre zum Präsidenten des Wirtschaftsverbandes der deutschen Kautschukindustrie (WdK) gewählt. Wie es von dort jetzt auf Anfrage der NEUE REIFENZEITUNG heißt, werde am 30. Juni die Amtszeit von Taneja an der Verbandsspitze „auf eigenen Wunsch“ vorzeitig enden. Der WdK-Satzung zufolge ernennen die Vizepräsidenten, die das „Engere Präsidium“ des Verbands bilden, den Präsidenten, also damit auch den Nachfolger bzw. die Nachfolgerin von Anish K. Taneja. Wie es dazu weiter aus der Verbandszentrale heißt, sei eine entsprechende Präsidiumssitzung für kommenden Dienstag, den 28. Juni vorgesehen. arno.borchers@reifenpresse.de