Continental zeigt SE-Reifen-Portfolio auf der World Material Handling von Linde

Continental präsentiert sein Industriereifenportfolio auf der World of Material Handling der Linde Material Handling GmbH, einem der weltweit führenden Hersteller von Gabelstaplern und Lagertechnikgeräten. Vom 20. Juni bis 1. Juli stellt Continental auf der Hausmesse des langjährigen Partners unter anderem ihre Gabelstaplerreifen CS20+, SC20+ und CSEasy SC20+ in Mannheim vor. Continentals Super-Elastic- bzw. SE-Reifen zeichneten sich dem Hersteller zufolge „durch ihre besondere Stabilität“ aus. Die Continental-Plus-Mischung – erstmals auf der CeMAT 2018 präsentiert – sorge zudem für „niedrige Rollwiderstände“, was wiederum durch eine geringere Wärmeentwicklung zu einer „gesteigerten Energieeffizienz“ führe. Stabilität und Rollwiderstand – beides zentrale Eigenschaften für „eine hohe Zuverlässigkeit und Laufleistung der Reifen“, gerade im üblichen Schichtbetrieb. Auf der World of Material Handling kommen alle zwei Jahre zahlreiche namhafte Zulieferer zusammen, mit denen Linde eng zusammenarbeitet. ab