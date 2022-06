Inbetriebnahme der neuen Linglong-Fabrik in Serbien steht unmittelbar bevor

Seit 2020 laufen die Bauarbeiten für das neue Reifenwerk von Shandong Linglong in Serbien, nun steht die Inbetriebnahme offenbar kurz bevor. Wie Chairman und President Wang Feng kürzlich in einer Präsentation betonte, wolle man in der Fabrik noch im Laufe dieses Monats die ersten Reifen fertigen und dann zum Ende des Jahres hin die Serienproduktion von Lkw- und Busreifen beginnen, um dann im ersten Quartal des neuen Jahres auch mit der Herstellung von Pkw-Reifen vor Ort zu beginnen. Mit dem Werk verfolge der Hersteller unter anderem auch das Ziel, sein europäisches OE-Geschäft auszubauen. Seit Mai liefere man beispielsweise Lkw-Reifen in 17,5 und 19,5 Zoll an MAN in Linz (Österreich); solange das neue Serbien-Werk noch nicht entsprechend homologiert ist, stammen die Reifen allerdings aus dem Linglong-Werk in Thailand, wie es dazu auf der Tire Cologne am Stand des Herstellers hieß. Außerdem ist der Hersteller eigenen Aussagen zufolge größter Reifenlieferant für Noträder bei Volkswagen. Linglong plant in Serbien bis Ende 2025 die Einrichtung von Kapazitäten zur Herstellung von zwölf Millionen Pkw-, 1,6 Millionen Lkw- und Bus- sowie 20.000 OTR-Reifen und investiert dazu rund 800 Millionen Euro. ab