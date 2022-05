Großteil von KTMs SX-Reihe mit dem „Geomax MX33” als OE

Dunlops auch in der Motocrossweltmeisterschaft eingesetzes Profil „Geomax MX33” wird nach den Worten der in hiesigen Regionen zu Goodyear zählenden Marke bei KTM-Maschinen aus der SX-Reihe des Motorradherstellers als Erstausrüstung zum Einsatz kommen. Demnach soll der Reifen beim Großteil auch der 2023er-Palette an Fahrzeugen der betreffenden KTM-Motocrossreihe ab Werk montiert werden bzw. vor allem bei allen Ausführungen mit größerem Hubraum wie etwa den Modellen 450 SX-F und 250 SX-F. „Wir sind stolz darauf, dass sich KTM für den Dunlop ‚Geomax MX33‘ entschieden hat. Das Ziel des Herstellers ist es, eine Maschine zu verkaufen, die bereit ist, auf Profi- und Amateurebene auf der ganzen Welt zu gewinnen, und die Montage eines Supercross- und MXGP-Siegerreifens passt perfekt zu diesem Ziel“, sagt Miguel Morais, Original Equipment Manager in Sachen Dunlop-Motorradreifen für die EMEA-Region (Europa, Mittlerer Osten, Afrika), mit Blick auf entsprechende Motorsporterfolge, die mit dem Profil eingefahren werden konnten. cm