Dunlop fiebert dem Start der Motocross-WM entgegen

Auch dieses Jahr vertrauen wieder zahlreiche Teams bzw. Fahrer in der Motocross-Weltmeisterschaft der FIM (Fédération Internationale de Motocyclisme) auf Reifen der Marke Dunlop an ihren Maschinen. Im MXGP-Klassement gehen beispielsweise die Werksteams von Kawasaki und Husqvarna auf den Profilen „Geomax MX33“ für weiche/mittelharte Bodenverhältnisse oder „Geomax MX53“ für härtere Untergründe in die am kommenden Wochenende in Matterley Basin (Großbritannien) startende Saison. In der MXGP- genauso wie in der MX2-Klasse sollen darüber hinaus aber noch weitere Fahrer/Teams auf Dunlop-Reifen vertrauen genauso wie sich die Marke gute Chancen ausrechnet, in der Frauenwertung ihren letztjährigen WM-Titel erfolgreich verteidigen und damit den zehnten solchen Erfolg verbuchen zu können. Dies umso mehr, als dass die Motocross-WM eine der wenigen verbliebenen Serien ist, die noch nicht auf Einheitsreifen ausgetragen wird und insofern einen Wettbewerb zwischen verschiedenen Reifenherstellern ermöglicht. cm