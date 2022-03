Tag der Kautschukindustrie dieses Jahr im Mai in Frankfurt

In den vergangenen beiden Jahren hatten die Präsenzveranstaltungen pandemiebedingt zwar jeweils nicht stattfinden können bzw. nur online, doch in der Vor-Corona-Zeit ist zuletzt immer Berlin Schauplatz vom sogenannten Tag der Kautschukindustrie gewesen. Wie der Wirtschaftsverband der deutschen Kautschukindustrie (WdK) mitteilt, wird die Zusammenkunft dieses Jahr nun allerdings in Frankfurt am Main stattfinden und damit in der Stadt, in der die Interessenvertretung von rund 200 Branchenunternehmen mit etwa 70.000 Beschäftigten und einem Gesamtjahresumsatz in Höhe von etwa zehn Milliarden Euro ihren Sitz hat. Veranstaltungsort ist die dortige Deutsche Nationalbibliothek, wobei vor der turnusgemäßen Mitgliederversammlung ein wie immer umfangreiches Vortragsprogramm auf der Agenda steht. Abgesehen von einem Grußwort des hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier finden sich auf der Referentenliste noch solche Namen wie unter anderem der des Bundesministers für Digitales und Verkehr Dr. Volker Wissing, des IGBCE-Vorsitzenden Michael Vassiliadis oder von Christian Vietmeyer, Sprecher der Arbeitsgemeinschaft Zulieferindustrie (ArGeZ).

Geplant ist zudem eine von WdK-Präsident Anish K. Taneja geleitete Diskussionsrunde. Dies einerseits vor dem Hintergrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges auf die Wirtschaft ganz allgemein sowie auf die Kautschukindustrie im Besonderen. Andererseits soll die „wirtschaftspolitische Regulierung ohne Beispiel in der jüngeren Geschichte unserer demokratischen europäischen Wertegemeinschaft“ thematisiert werden, also Dinge wie die Mobilitäts-, Klima-, Energie-, Finanzierungs- und Lieferkettenwende. „Spätestens die Disruptionen seit 2020 haben jeder und jedem die globale Vernetzung bewusst und greifbar gemacht. Alles hängt mit allem zusammen. Wir an der europäischen Politik. Aber die politisch Handelnden auch an uns, einer systemrelevanten, überlebensfähigen Wirtschaft. Wir sind Teil der Allianz der Zukunft. Lassen Sie uns das gemeinsam deutlich machen“, ruft Taneja zu einer regen Teilnahme am Tag der Kautschukindustrie auf. Anmeldungen sind unter https://www.wdk.de/anmeldung-tag-der-kautschukindustrie-2022/ möglich. christian.marx@reifenpresse.de