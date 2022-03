Arbeitgebermarke schärfen: KW Automotive wird Namenspatron der Ostalb-Rallye

Global aufgestellt, regional verwurzelt. Der Fahrwerkhersteller KW Automotive wird Namenspatron der Ostalb-Rallye im Kochertal. Nach einer zweijährigen Zwangspause durch die COVID-19-Pandemie kehrt auch in den Motorsport im Kochertal die Normalität zurück. Die Rallye im Ostalbkreis ist weit über den Landkreis bekannt. Durch ihre anspruchsvollen Wertungsprüfungen zählt sie seit Jahren mit zu den Vorläufen des DMSB Rallye Cup. Am 2. April 2022 fällt der Startschuss zur 33. Ausgabe KW Ostalb-Rallye in Abtsgmünd.

