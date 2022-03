Dritte TWS-Preiserhöhung in nicht mal einem halben Jahr

Nach entsprechenden Schritten schon zum 1. November 2021 sowie dann auch zu Beginn dieses Jahres kündigt Trelleborg Wheel Systems nunmehr bereits die dritte Preiserhöhung binnen nicht einmal sechs Monate an. Denn im April sollen durch die Bank die Produkte aller Marken des Anbieters weltweit in sämtlichen Segmenten durchschnittlich 15 Prozent teurer werden, selbst wenn die konkreten Anhebungen nach Unternehmensangaben je nach Region variieren werden, um die lokalen Marktbedingungen widerzuspiegeln. „Diese Preiserhöhung resultiert aus den aktuellen Marktschwankungen und den stark gestiegenen Rohstoff-, Energie- und Logistikkosten“, wird für Rückfragen zu weiteren Details zu alldem auf die jeweiligen Firmenrepräsentanten in den verschiedenen Märkten verwiesen. cm