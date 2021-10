Trelleborg Wheel Systems erhöht die Preise um bis zu fünf Prozent

Mit Wirkung zum 1. November 2021 erhöht Trelleborg Wheel Systems die Preise bis zu fünf Prozent für alle Marken und Segmente. Der Reifensteller verspricht, dass die dritte Preiserhöhung in diesem Jahr auch die letzte Anhebung in 2021 ist. Die spezifischen Details würden den Kunden direkt von den Unternehmensvertretern in jedem Markt mitgeteilt, heißt es aus dem schwedischen Unternehmen. cs