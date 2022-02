Mercedes EQA mit Conti-Reifen als Erstausrüstung

In Sachen Erstausrüstungsbereifung seines elektrisch angetriebenen Sport Utility Vehicles (SUVs) EQA hat sich Mercedes für Continental-Profile entschieden. Je nach Ausstattungslinie rollt der Wagen demnach mit dem „EcoContact 6“ in den Dimensionen 235/55 R18 100T, 235/50 R19 103T oder 235/45 R20 100T vom Band. Darüber hinaus hat der Fahrzeughersteller mit Blick auf den EQA Conti auch eine Freigabe für seinen für die kalte Jahreszeit gedachten „WinterContact TS 850 P“ in der Größe 215/60 R18 98T erteilt. Zumal Kunden beim Kauf des Autos gleich die passenden Winterreifen für den Neuwagen mitordern können. Dabei soll der „WinterContact TS 850 P“ für das Mercedes-SUV serienmäßig mit Runflat-Technologie ausgestattet sein, also über Notlaufeigenschaften verfügen, die selbst bei beschädigten Reifen noch eine Weiterfahrt von bis zu 80 Kilometern bis zur nächsten Werkstatt ermöglichen. „Für den ‚EcoContact 6‘ ist diese Technologie optional erhältlich“, sagt der Reifenhersteller. cm