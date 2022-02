Neuen ATG-Rekorde beflügeln Yokohama-Rubber-Zahlen

Yokohama Rubber kann auf ein überaus erfolgreiches Geschäftsjahr mit ausschließlich positiven Entwicklungen zurückblicken. Wie der japanische Hersteller mitteilt, habe man beim Umsatz noch einmal um gut ein Fünftel zulegen können, während der operative Gewinn sogar um knapp drei Viertel stieg. Daraus ergibt sich auch eine deutlich verbesserte Umsatzrendite, die Yokohama Rubber für 2021 mit 9,3 Prozent errechnet hat. Besonders erwähnenswert in dem aktuellen Jahresbericht: die Entwicklung der Alliance Tire Group (ATG). Der 2016 von Yokohama Rubber übernommene OTR-Reifenspezialist konnte für das zurückliegende Geschäftsjahr einen neuen Rekordumsatz und Rekordgewinn melden, woraus sich eine Umsatzrendite in Höhe von 13,7 Prozent ergibt. Angesichts solcher Zahlen erwartet das Management in Japan für das laufende Jahr weiter deutlich steigende Umsätze: Mit einem Plus von 11,8 Prozent soll das Jahr enden. Da auch Yokohama Rubber zunehmend unter steigenden Energie-, Rohstoff- und Logistikkosten leide, soll der operative Gewinn indes um 3,5 Prozent leicht zurückgehen. ab

