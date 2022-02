Wieder mehr Pannen im vergangenen Jahr – Ursachen fast unverändert

Im vergangenen Jahr sind die Pannenhelfer des ADAC nach Angaben des Automobilklubs häufiger als 2020 im Einsatz gewesen. Demnach sind die sogenannten Gelben Engel 2021 zu insgesamt fast 3,5 Millionen Einsätzen ausgerückt, was einem Plus vom 3,1 Prozent gegenüber den rund 3,4 Millionen Fällen im Jahr davor entspricht. „Das Verkehrsaufkommen lag im Vergleich zum Vorjahr auf leicht höherem Niveau, aber immer noch deutlich unter dem Vor-Corona-Jahr 2019“, wie es mit Blick darauf heißt, dass der Klub für 2019 alles in allem 3,8 Millionen Panneneinsätze der ADAC-Straßenwacht und seiner Mobilitätspartner bilanziert hatte. An den Ursachen für die Hilferufe hat sich aber auch im vergangenen Jahr nichts Wesentliches geändert. Mit 46,2 Prozent rangiert die Batterie auf der Liste der häufigsten Pannenursachen nach wie vor auf Platz eins gefolgt von Problemen mit dem Motor und Motormanagement (15,5 Prozent) sowie rund um Karosserie, Lenkung, Bremsen, Fahrwerk oder Antrieb (14,8 Prozent). Auf Platz fünf hinter Generator/Anlasser/Beleuchtung/Verkabelung (10,3 Prozent) liegen einmal Reifen mit einem siebenprozentigen Anteil an der Gesamtheit aller Pannenursachen. Auch dieser Wert hat sich gegenüber 2020, wo es gerade einmal vier Zehntelprozentpunkte mehr waren, kaum verändert. cm