Easy-Balance-Wuchtpulver kompatibel mit RDKS-Sensoren – Vertriebsjubiläum

Seit mittlerweile 25 Jahren wird das in Schweden hergestellte Lkw-Reifenwuchtpulver Easy Balance nun schon in Deutschland vertrieben. Dieses Jubiläum hat man bei der deutschen Tochtergesellschaft Safety Seal GmbH zum Anlass genommen, ein 25 Kilogramm schweres „Jubiläumspaket“ anzubieten, das zwei 7,5-Kilogramm-Eimer sowie zehn Kilogramm als „Easy Balance in Tüten“ umfasst. Dabei betont der Anbieter, auch die Kompatibilität des Wuchtpulvers mit RDKS-Sensoren sei zwischenzeitig „belegt“.

