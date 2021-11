Großhändler Tyroo arbeitet mit Nox-NachtExpress zusammen

Ab sofort bietet die Tyroo GmbH ihren Kunden ein Mehr an Service: Im Onlineshop des Großhändlers können sie sich nun nämlich für den Nox-NachtExpress registrieren. Nach erfolgreicher Anmeldung steht ihnen demnach dann die Möglichkeit offen, sich Pkw- und Zweiradreifen im Expressverfahren über Nacht – auch am Samstag – zustellen zu lassen. „Gegen einen geringen Aufpreis“, heißt es dazu vonseiten des Unternehmens. Die Cut-off-Zeit liege derzeit bei 15:45 Uhr, was bedeute, dass bis zu diesem Zeitpunkt über das Nox-Bestellverfahren georderte Reifen ihre Besteller in 99,9 Prozent der Fälle am Morgen des nächsten Tages erreichen, wie noch ergänzt wird. cm