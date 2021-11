Titel Nummer 75 und 76 für Pirelli in der Motocross-WM

Nach dem letzten Lauf in der Motocross-Weltmeisterschaftsserie der FIM (Fédération Internationale de Motocyclisme) kann Pirelli zusätzlich zu dem schon vorzeitig durch den Franzosen Maxime Renaux für die italienische Marke klargemachten Titel im MX2-Klassement noch einen weiteren Erfolg verbuchen. Denn auch Jeffrey Herlings als nun feststehende Gesamtsieger der MXGP-Klasse vertraut auf Pirellis „Scorpion-MX32“-Reifen an seiner Maschine. Während dies für den Niederländer der fünfte WM-Titel ist, kommt der Reifenhersteller mit den wie in den Vorjahren erneut gleich zwei Erfolgen in der jüngsten und gerade zu Ende gegangenen Saison nunmehr sogar auf in Summe bereits 76. cm