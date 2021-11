Nahende Marangoni-Preiserhöhung angekündigt

Der italienische Runderneuerungsspezialist Marangoni will in sämtlichen Ländern der EMEA-Region (Europa, Mittlerer Osten, Afrika), die von seinen Geschäftsbereichen Retreading Systems und Direct Retreading bedient werden, die Verkaufspreise aller seiner Produkte erhöhen. Dies sei notwendig, da die Rohstoff-, Energie- und Transportkosten ständig steigen, heißt es zur Begründung für diesen Schritt. „Die Erhöhungen werden je nach Produkt, Marke und Geschäftseinheit unterschiedlich ausfallen“, so das Unternehmen weiter, das ausführlichere Informationen zu alldem Anfang Dezember nachreichen will. cm