Continental liefert für den BMW 4er Sommer- und Winterreifen ans Band

BMW setzt in der Erstausrüstung auch für den neuen 4er weltweit auf Reifen von Continental. Freigegeben sind Sommerreifen vom Typ EcoContact 6 in 17 und 18 Zoll. Für die kalte Jahreszeit sind Winterreifen vom Typ WinterContact TS 860 S in 18 und 19 Zoll freigegeben.

Hier lesen Sie mehr zum Thema …



