Preise an Reifen-Göggel-Gewinnspielsieger übergeben

Der Großhändler Reifen Göggel hat seine jüngste und gemeinsam mit Continental durchgeführte Gewinnspielaktion abgeschlossen und die Preise an die Sieger bzw. diejenigen mit dem entsprechenden Losglück übergeben. Über einen Weber-Gasgrill kann sich demnach die Mannschaft vom Kfz-Meisterbetrieb Jürgen Etzold mit Sitz in Blaustein bei Ulm freuen. Für eine spätere gemeinsame Feier überbrachte Göggel-Außendienstmitarbeiter René Bogenschütz den Preis samt Grillpaket und Getränken von der lokalen Brauerei Zoller-Hof. Als weiterer Gewinn ging ein E-Bike an das Autohaus Mack, wo man es demnach zukünftig energiesparende Fahrdienste bei Erledigungen leisten soll. cm