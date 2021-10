Erweitertes Reifenprogramm bei den Delticom-Hausmarken

Mit neuen Reifenmodellen für die kalte Jahreszeit und einem erweiterten Größenportfolio an Winterprofilen seiner Hausmarken geht der Internetreifenhändler Delticom in die aktuelle Umrüstsaison. So ist etwa Nankangs „Activa SV-4“ in diesem Winter neu in den Shops des Anbieters erhältlich. Den Nachfolger des „Activa SV-3“ zeichnet ein V-förmiges Profil aus, das ausgestattet mit als kraftvoll beschriebenen Kanten für ordentlich Grip sowie auch eine gute Wasserverdrängung sorgen soll nicht zuletzt dank einer verbreiterten Längsrille für eine Reduzierung der Aquaplaninggefahr. „Um die Schneehaftung zu optimieren, wurde ein 3D-Lamellendesign entwickelt, das je nach Position unterschiedliche Blocktiefen verwendet. So sorgt der Nankang ‚SV-4‘ für besten Grip auf schnee- und eisbedeckter Fahrbahn“, verspricht Delticom. Der Onlinehändler berichtet zudem von einem erweiterten Angebotsspektrum des Goodride-Reifens „ZuperSnow Z-507“, der nunmehr in einigen zusätzlichen UHP-Dimensionen wie unter anderem 255/45 R18 103V XL, 255/40 R18 99V XL, 255/35 R19 96V XL, 255/40 R19 100V XL oder 275/40 R19 105V XL erhältlich sei. In diesem Zusammenhang weist der Anbieter noch auf die lebenslange Garantie hin, die er auf Reifen seiner Hausmarken Nankang und Goodride, aber auch Rotalla und Star Performer gewährt. cm