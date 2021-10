Hybride WdK-Herbsttagung Mitte September in Frankfurt

Am 18. November findet die Herbsttagung des Wirtschaftsverbandes der deutschen Kautschukindustrie (WdK) statt. Er handelt sich dabei um eine hybride Veranstaltung. Soll heißen: Es sind Teilnehmer vor Ort in Frankfurt/Main im Tagungshotel ebenso willkommen wie es möglich sein soll, digital bzw. virtuell mit dabei zu sein.

„Heute die richtigen Weichen für ein positives und nachhaltiges Morgen zu stellen, das ist unsere Aufgabe als Gesellschaft, Industrie, Unternehmen und für uns persönlich. Wir sind dazu bereit und richten unsere Unternehmen und Produkte danach aus. Für diese Herausforderung bedarf es einer gemeinsamen Kraftanstrengung – im Dialog nach außen und in unseren Netzwerken“, sagt Verbandspräsident Anish K. Taneja. Seinen Worten zufolge wird die WdK-Herbsttagung dafür eine Gelegenheit bieten. Dabei werde unter anderem ein Ausblick auf die nächsten Monate und Jahre versucht, selbst wenn die wirtschaftliche Momentaufnahme Taneja zufolge selten von so vielen Unwägbarkeiten geprägt gewesen sei wie aktuell.

„Dem müssen wir uns ebenfalls widmen. Wir dürfen keinesfalls die konjunkturelle Erholung abwürgen. Deutschland ist ein Industrieland, gerade in der Kautschukverarbeitung. Wir wollen, dass unser Land auch nach dem Jahr 2021 eine starke Kautschukindustrie hat. Nur so kann eine nachhaltige Erholung gelingen – national, europäisch und global“, so der WdK-Präsident. Er ruft insofern zu einer regen Beteiligung an der Herbsttagung des Verbandes auf, der die Interessen von mehr als 180 deutschen Herstellern von Bereifungen und technischen Elastomererzeugnissen vertritt, die mit rund 70.000 Beschäftigten vergangenes Jahr einen Gesamtjahresumsatz in Höhe von knapp zehn Milliarden Euro erwirtschaftet haben. cm