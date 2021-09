Neuauflage des ADAC-Ratgebers Winter-/Ganzjahresreifen wieder über BRV erhältlich

Der ADAC hat seinen schon aus der letzten Wintersaison bekannten Ratgeber in Bezug auf Winter-/Ganzjahresreifen neu aufgelegt. Mit der Broschüre zielt er auf Verbraucher ab und will ihnen auf diesem Wege Wissenswertes rund um Reifen vermitteln. Das beinhaltet zudem die Ergebnisse der letzten beiden Ganzjahresreifentests (2018, 2020) des Automobilklubs sowie die Resultate seiner Winterreifentests der Jahre 2019 und 2020 sowie auch die 2021er-Resultate diesbezüglich. Die „Winter- und Ganzjahresreifen 2021 – Reifentests & Reifentipps“ betitelte Broschüre steht dabei nicht nur zum Herunterladen von der ADAC-Website bereit, sondern der Bundesverband Reifenhandel und Vulkaniseurhandwerk e.V. (BRV) hat sich im Zuge der Zusammenarbeit mit dem Klub auch wieder 2.000 gedruckte Exemplare zur Weitergabe an seine Mitglieder sichern können. „Der Ratgeber wird in einigen Tagen druckfrisch in der BRV-Geschäftsstelle eintreffen. So können sie dann auch das Printexemplar am Point of Sale zur Kundeninfo nutzen“, sagt Martina Schipke, Referentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei dem Bonner Branchenverband. Das Angebot sei für BRV-Mitglieder erneut kostenlos, wobei die Abgabemenge in Verpackungseinheiten von je zehn Stück gebündelt pro Mitglied auf fünf Einheiten (= 50 Stück) begrenzt ist. Zum Abruf genügt es demnach, eine entsprechende Bestellung unter Angabe der gewünschten Menge an Verpackungseinheiten an die Mailadresse der BRV-Sachbearbeiterin Dagmar Schlebusch (d.schlebusch@bundesverband-reifenhandel.de) zu richten. cm