Trelleborg als Top-Arbeitgeber in Tschechien ausgezeichnet

Trelleborg Wheel Systems wurde in Tschechien als Arbeitgeber gewürdigt. Und zwar beim Sodexo Wettbewerb „Arbeitgeber der Region 2021“ in der Region Zlín. Hier stehen zwei der drei Werke des Reifenherstellers in der Tschechischen Republik. Der Preis wird seit 2003 vergeben und bewerte die besten Praktiken von Unternehmen. Der Schwerpunkt liege auf 14 KIPs (Key Performance Indicator), darunter die Höhe der Schulungs- und Personalentwicklungskosten, die Beförderungs- und Abwesenheitsrate, die Leistungen für die Mitarbeiter und die Fluktuation. cs