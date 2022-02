Aktualisierter ADAC-Sommerreifenratgeber erschienen

Parallel zur gestrigen Veröffentlichung seines diesjährigen Sommerreifentests hat der ADAC auch den von ihm herausgegebenen Ratgeber in Sachen Profile für die warme Jahreszeit aktualisiert. Das gut 40-seitige Dokument, das die Ergebnisse des jüngsten Produktvergleichs bereits enthält, steht als PDF-Datei auf den Webseiten des Klubs zum Herunterladen bereit genauso wie dort im Übrigen auch die ADAC-Broschüre Winter- und Ganzjahresreifen 2021 für Interessierte auf gleiche Art und Weise noch zur Verfügung gestellt wird. Damit Reifenhändler den aktualisierten Sommerreifenratgeber im Verkaufsgespräch nutzen können, hat der ADAC im Rahmen seiner Kooperation mit dem Bundesverband Reifenhandel und Vulkaniseurhandwerk e.V. (BRV) der Branchenvertretung zudem wieder eine Teilauflage der Druckversion zur Verteilung an seine Mitglieder zur Verfügung gestellt: Über die Verbandsgeschäftsstelle können entsprechende Exemplare – pro Besteller maximal fünf Verpackungseinheiten zu je zehn Stück – kostenlos abgerufen werden. Interessierte BRV-Mitglieder sollten ihre Bestellung insofern unter Angabe der gewünschten Menge an Verpackungseinheiten per E-Mail an Dagmar Schlebusch (d.schlebusch@bundesverband-reifenhandel.de) richten. „Bestellen Sie schnell, das Kontingent ist begrenzt! Insgesamt haben wir nur 2.800 Stück zu verteilen, und die Bestellungen werden chronologisch nach Bestelleingang bedient“, rät Martina Schipke, Referentin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit beim BRV. cm