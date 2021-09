Höhere Gewinnchancen bei aktueller Nexen-Winterpromotion versprochen

Nexen Tire geht wieder mit einem Gewinnspiel in den (Umrüst-)Herbst. Zumal die letzten Promotionaktionen als Erfolge verbucht werden. Denn laut dem koreanischen Reifenhersteller gingen sie mit einem Mehr an Aufmerksamkeit für seine Produkte und einem verstärkten Abverkauf im Handel einher. Insofern ist schon am 15. September eine neue Aktion gestartet worden, die noch bis zum 15. Dezember läuft. „In dieser Zeit können sich Reifenkunden auf noch mehr Gewinnchancen und attraktive Preise im Gesamtwert von bis zu 28.000 Euro freuen“, verspricht der Anbieter. Ausgelobt sind demzufolge 155 Gewinne und damit noch mehr als zuvor. In diesem Zusammenhang ist unter anderem von Reisegutscheinen sowie VIP-Eintrittskarten für die Nexen-Tire-Loge von Eintracht Frankfurt, signierte Trikots und Fußbälle oder Sommerreifen des Typs „N’Fera Sport“, sogenannten Nexen Points für den hauseigenen Prämienshop sowie „Merchandising-Überraschungen“ die Rede. Mitmachen kann demnach jeder, der einen Nexen-Reifen im stationären Handel oder online erwirbt und sich mit seinem Rechnungsbeleg registriert. Wie es weiter heißt, spiele es dabei keine Rolle, ob Pkw-, SUV- oder Llkw-Reifen für den Sommer-, Winter- oder ganzjährigen Einsatz erworben werden. Die Aktion wird über Anzeigen und Banner beworben inklusive Social-Media- und Influencer-Marketing. cm