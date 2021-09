Nexens Promotion-Gewinner erleben „hochkarätiges Fußballspiel“ in Frankfurt

Nexen Tire hatte am vergangenen Wochenende die Gewinner der Sommerreifen-Promotion zu Gast beim Bundesliga-Spiel der Eintracht Frankfurt. In der Nexen-Tire-Loge verfolgte die fünf Gäste des Herstellers „ein hochkarätiges Fußballspiel“, heißt es dazu in einer Mitteilung. „Ein unvergesslicher Tag und perfekt organisiertes Fußballerlebnis in einem mit 25.000 Zuschauern ausverkauften Stadion“, so einer der glücklichen Gewinner direkt nach dem Spiel. Nexen Tire hatte im Frühjahr zur Unterstützung seiner Handelspartner die Gewinnspielaktion veranstaltet und dabei 175 Preise im Gesamtwert von 20.000 Euro verlost. Der südkoreanische Hersteller möchte mit entsprechenden Aktionen eigenen Worten zufolge „auf die erstklassige Qualität seiner Produkte aufmerksam machen, den Abverkauf im Handel stärken und natürlich seine Präsenz am Point of Sale weiter ausbauen“. ab