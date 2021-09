Noch bis Ende September bei Göggel: Aktion rund um Hankook-Reifentüten

Am Montag vergangener Woche schon hat Reifen Göggel in seinem Onlineshop eine Aktion gestartet, mit welcher der Grossist dem Reifenhandel die Bevorratung erleichtern will. Zumal laut dem Unternehmen eine gute Verfügbarkeit gegenüber den Verbrauchern eine wichtige Rolle spielt. Insofern erhalten Kunden des Großhändlers noch bis zum 30. September bei einer Bestellung von insgesamt 50 Pkw-Reifen über den Webshop des Anbieters einen Karton mit 150 Reifentüten mit Hankook-Signet darauf. cm