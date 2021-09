Zweimillionster OnCall-Reifenpanneneinsatz seit 2009 in Nordamerika

In Nordamerika bietet Michelin seinen OnCall-Reifenpannennotruf für Nutzfahrzeugflotten seit 2009 an. Soll der Service im ersten vollen Jahr dort rund 63.000-mal in Anspruch genommen sein, hat die Zahl der Einsätze laut dem Reifenhersteller im vergangenen Jahr inzwischen bei 243.400 gelegen. Vor Kurzem ist insofern der in Summe nunmehr zweimillionste Reifenpanneneinsatz gefahren worden, wobei dieser demnach geleistet wurde von der Ziegler Tire and Supply Company (Evansville, Indiana/USA), einem Partner der ersten Stunde vom Michelin Commercial Service Network (MCSN) auf der anderen Seite des Atlantiks. cm