„Ventus S1 Evo Z“ Erstausrüstung beim BMW X3 M und X4 M

Hankook Tire liefert nun erstmals auch Erstausrüstungsreifen an die BMW M GmbH. Denn der Fahrzeughersteller hat sich bei seinen beiden Modellen X3 M und X4 M für das Profil „Ventus S1 Evo Z“ des koreanischen Reifenanbieters entschieden, das auch schon bei dem dem limitierten Mini John Cooper Works GP ab Werk montiert wird. Bei den beiden sportlichen Bayern wird der Reifen in der Mischbereifung 255/40 ZR21 102Y auf der Vorder- und 265/40 ZR21 105Y auf der Hinterachse montiert in einer laut Hankook den spezifischen Anforderungen der BMW M GmbH angepassten Version. Die Reifen tragen insofern die bei BMW-Erstausrüstungsspezifikationen übliche Sternmarkierung auf ihrer Seitenwand. Wie es heißt, seien dem Ganzen neben den branchenüblichen Freigabetests nicht zuletzt ausgiebige Tests auf der Nordschleife des Nürburgrings bei Maximaltempo vorausgegangen, um sicherzustellen, dass insbesondere die Reifenkonstruktion robust und jederzeit den sportlichen Anforderungen der M-Modelle gewachsen ist. „Vor 80 Jahren wurde unser Unternehmen gegründet. Da ist es sicher ein besonderes Geschenk, dass unser neuestes Produkt mit der BMW M GmbH einen besonders prestigeträchtigen Kunden aus dem Segment der Sportwagenhersteller überzeugen konnte“, freut sich Sang-Hoon Lee, Präsident von Hankook Tire Europe. cm