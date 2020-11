Hankook liefert Pneus für den limitierten Mini Cooper Works GP

Der neue Mini Cooper Works GP wird exklusiv auf drei verschiedenen Pneus von Hankook ausgeliefert. Darunter ein Reifen, den es so noch gar nicht auf dem Markt gibt und mit dem der koreanischen Hersteller eine neue Ära im High-End-Portfolio des Unternehmens einläuten will. Nur 3.000 Fahrzeuge des neuen Minis wird es weltweit geben. Es ist das schnellste Modell der britischen Marke, welches jemals für den Straßenverkehr zugelassen wurde. Mit 306 PS beschleunigt es von Null auf 100 km/h in nur 5,2 Sekunden.

