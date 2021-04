Cooper Tire Europe verlängert seine exklusiven FIA-Ausrüsterverträge

Cooper Tire Europe bleibt bis 2023 exklusiver Reifenlieferant der FIA-World-Rallycross- und FIA-European-Rallycross-Meisterschaften. Ab 2021 wird Cooper die in RX1 umbenannte Königsklasse der FIA World Rallycross Championship sowie die komplett neue und vollelektrische Klasse RX2e ausrüsten und damit eigenen Worten zufolge „eine neue Ära für den Sport einläuten“. Darüber hinaus wird Cooper die RX1- und RX3-Felder in der FIA-Rallycross-Europameisterschaft ausstatten. Im Mittelpunkt von Coopers Motorsportengagement steht dabei der Reifen ACB11, produziert in den Größen 225/640-17 und 205/620-17, sowie der RX Moulded Wet, produziert in der Größe 210/635R17. Beide Profile werden für alle oben genannten Kategorien zur Verfügung stehen.

