Erste OE-Freigabe für Goodyears „EfficientGrip Performance 2”

Über die Zusammenarbeit mit Goodyear bei seinem Konzeptfahrzeug Aygo X Prologue hinaus hat Toyota nun auch den „EfficientGrip Performance 2” des Reifenherstellers für die Erstausrüstung seines neuen Yaris Cross freigegeben. Für das Profil ist es demnach zugleich die erste Erstausrüstungshomologation. Es wird ab Werk in der Dimension 215/50 R18 92V an dem speziell für den europäischen Markt entwickelten und im bei Valenciennes in Onnaing gelegenen französischen Werk des Automobilherstellers gefertigten SUV (Sport Utility Vehicle) montiert. „Der Toyota Yaris Cross zielt darauf ab, Fahrern in kompakter Form die Vorteile eines SUV zu bieten, das auf das Fahren in der Stadt zugeschnitten ist. Analog dazu ist Goodyears ‚EfficientGrip Performance 2‘ ein Reifen, der höchstmögliche Laufleistung mit besten Leistungseigenschaften vereint, ohne dabei Kompromisse eingehen zu müssen“, erklärt Hans Vrijsen, Managing Director OE (Original Equipment) bei Goodyear mit Verantwortung für die EMEA-Region (Europa, Mittlerer Osten, Afrika). Diese Kombination mache den Reifen zur passenden Wahl bzw. perfekten Ergänzung für den Yaris Cross. cm