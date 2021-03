Spikereifen „UltraGrip Arctic 2” bzw. „UltraGrip Arctic 2 SUV” vorgestellt

Goodyear stellt für die Märkte, in denen der Einsatz von Spikereifen erlaubt ist, ein neues Produkt vor bzw. deren zwei. Denn die Neuentwicklung „UltraGrip Arctic 2” wird zugleich auch in einer Variante für SUVs angeboten. Autofahrer in Russland oder den nordischen und baltischen Staaten sollen die Reifen selbst bei härtesten Winterbedingungen überzeugen. Zumal Goodyear unter Berufung einer Ende vergangenen Jahres von Buzzback in den beiden Ländern durchgeführten Untersuchung davon spricht, dass 74 Prozent der Verbraucher in Schweden und sogar 89 Prozent derjenigen in Russland für den nächsten Winter die Anschaffung von Spikereifen in Betracht ziehen. Der „UltraGrip Arctic 2“ könne im Vergleich zum nächstbesten Wettbewerbsmodell jedenfalls eine 13 Prozent höhere Bremsleistung auf Eis vorweisen. cm



Hier lesen Sie mehr zum Thema …



