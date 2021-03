„Informationen sind der größte Vorteil“ – Vipal Rubber setzt auf neues CRM-Tool

Vipal Rubber will seinen Kunden weltweit künftig einen noch besseren Service bieten und hat dazu jetzt eine neue CRM-Software etabliert. Mit dem CRM-Tool von Salesforce aus den USA könnten die Vipal-Teams an sämtlichen Standorten – auch in Europa – künftig „schnell und einfach alle geschäftlichen Aktivitäten“ über weitreichende CRM-Funktionalitäten steuern. Mit der Salesforce-Software ließen sich sämtliche Daten außerdem mindestens fünf Jahre speichern, sodass sich eine intensive Datenbank aufbauen lasse. „Informationen sind der größte Vorteil in der heutigen Unternehmenswelt“, sagt dazu Cristine Rigon, Administrative Manager im Vipal International Team. Vipal Rubber aus Brasilien zählt zu den international führenden Anbietern von Reifenrundernerungs- und Reparaturmaterialien. ab