Ausfallende/verschobene Motorradmessen – Metzeler setzt auf „Table Talk“

Aufgrund der anhaltenden Corona-Krisenlage fallen einige der üblichen Motorradfrühjahrsmessen in diesem Jahr ganz aus wie etwa die eigentlich für Anfang Februar geplante in Leipzig oder die Internationale Motorradausstellung (IMOT) in München, die für die Zeit vom 19. bis zum 21. Februar terminiert war. Andere wie die Berliner und Hamburger Motorradtage sind auf Mitte bzw. Ende Mai verschoben worden genauso wie die „Motorräder“ in Dortmund, die vergangenes Jahr kurz vor dem ersten Lockdown noch stattgefunden hatte, statt Anfang März nunmehr vom 29. April bis zum 2. Mai an den Start gehen soll. Vor diesem Hintergrund hat Metzeler unter dem Namen „Table Talk“ auf dem offiziellen YouTube-Kanal der zu Pirelli gehörenden Motorradreifenmarke eine neue Webserie mit Gesprächsrunden zu Zweiradthemen ins Leben gerufen, um so unter anderem neue Reifen wie den „Tourance Next 2“ vorstellen zu können. christian.marx@reifenpresse.de

