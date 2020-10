Zweiradmesse IMOT für 2021 abgesagt

Das Corona-Virus hat ein weiteres (Messe-)Opfer gefordert: Wie die Veranstalter Internationalen Motorradausstellung (IMOT) bekannt gegeben, werden Zweiradfans im Februar kommenden Jahre nicht zu ihr in die bayrische Landeshauptstadt pilgern können. Mit der Absage der Messe in München reagiere man auf die erneut steigenden COVID-19-Infektionszahlen sowie auf die Unsicherheit in der Branche, was große Motorradveranstaltungen in den nächsten Monaten angeht, heißt es dazu. „Nach Abwägung aller Erkenntnisse und auch mit Blick auf die sich aktuell wieder sehr negativ entwickelnde Corona-Situation in Deutschland haben wir uns schweren Herzens dazu entschlossen, die IMOT 2021 abzusagen“, erklärt IMOT-Geschäftsführerin Petra Zahradka. „Aktuell kann niemand abschätzen, wie die Situation im kommenden Frühjahr sein wird – und wir können und wollen eine IMOT nur so professionell organisieren, wie wir dies mehr als 27 Jahre erfolgreich getan haben. Wir sagen unsere Messe aus Verantwortung gegenüber unseren Ausstellern, unserem Team und natürlich gegenüber unseren Besucherinnen und Besuchern ab“, ergänzt sie. cm

Hier lesen Sie mehr zum Thema …



Login Benutzername oder E-Mail Passwort Angemeldet bleiben Leser werden NUR NRZ- UND REIFENPRESSE.DE-LESER HABEN ZUGRIFF AUF DEN KOMPLETTEN BEITRAG! MELDEN SIE SICH BITTE AN.Login