Noch eine Goodyear-Dunlop-Umfirmierung

Nach zuletzt den Goodyear-Dunlop-Landesorganisationen in Großbritannien und in Belgien hat nun auch die in Polen ansässige des Reifenherstellers umfirmiert. Seit 18. November agiert die bisherige Goodyear Dunlop Tires Polska Sp. z o.o. insofern nun als Goodyear Polska Sp. z o.o. im Markt. Abgesehen davon, dass Dunlop aus dem Namen gestrichen wurde, bleibt hinsichtlich aller sonstigen Firmendetails (Sitz in Warschau, Steuernummer, Bankverbindung etc.) demnach alles wie gehabt. christian.marx@reifenpresse.de