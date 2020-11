Demnächst Meldeschluss für erste BRV-Lehrgänge 2021

Er dauert nicht mehr allzu lange bis die ersten vom Bundesverband Reifenhandel und Vulkaniseurhandwerk e.V. (BRV) ausgerichteten Lehrgänge des Jahres 2021 starten. Denn schon vom 19. Januar bis zum 29. Januar steht die gesponserte Weiterbildung zum „Kfz-Serviceberater“ im Terminkalender. Noch bis zum 16. Dezember können sich Interessierte für diesen in Rösrath/Köln-Wahn stattfindenden Kurs anmelden. Für den fünftägigen BRV-Lehrgang „Reifenfachverkäufer (PoS)“, der für die Zeit vom 22. Februar bis zum 27. Februar wiederum in Rösrath angesetzt ist, sind Anmeldung noch bis zum 15. Januar möglich. Alle weiteren Lehrgangstermine sowie die jeweiligen Weiterbildungsinhalte und Anmeldefristen sind auf der BRV-Website (Rubrik Mitglieder > Aus- und Weiterbildung) einsehbar. „Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl empfehlen wir Ihnen, sich so früh wie möglich anzumelden, um sich noch einen Platz zu sichern“, rät BRV-Referentin Caroline Rodenhausen den Mitgliedern des Branchenverbandes. Für Fragen zu alldem kann sie demnach per E-Mail (c.rodenhausen@bundesverband-reifenhandel.de) genauso kontaktiert werden wie unter der Telefonnummer 0228/28994-79. cm