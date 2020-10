Dr. Elmar Degenhart legt sein Mandat mit überraschender Begründung nieder

Nach elf Jahren an der Spitze der Continental AG hat Dr. Elmar Degenhart gestern den Aufsichtsrat darüber informiert, sein Mandat zum 30. November 2020 niederlegen zu wollen. Der 61-Jährige stand zuletzt unter großem öffentlichen Druck, was die Restrukturierung des Automobilzulieferers und Reifenherstellers betrifft, selbst der Aufsichtsratsvorsitzende Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Reitzle ließ sich dazu zitieren, wenn auch nicht direkt in Bezug auf Degenhart. Umso überraschender nun die Erklärung aus Hannover, wonach Degenhart „sein Mandat aus Gründen unmittelbar notwendiger, gesundheitlicher Vorsorge“ niederlegen wolle. Die Details.

Hier lesen Sie mehr zum Thema …



