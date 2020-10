Dank SRC-Lackierung soll das Dotz-Rad „Suzuka“ garantiert winterfest sein

Mit seinem bei der letztjährigen Essen Motor Show als Neuheit vorgestellten Leichtmetallrad „Suzuka“ sieht die zu Alcar gehörende Marke Dotz unter Beweis gestellt, dass Designfelgen auch im Winter verwendet werden können. In diesem Zusammenhang verweist der Anbieter mit Blick auf das in den Größen 8,0×18 Zoll, 8,5×19 Zoll, 9,5×19 Zoll, 9,0×20 Zoll und 10,0×20 Zoll angebotene und für Traglasten von bis 740 Kilogramm ausgelegte einteilige Gussrad mit Fünflochanbindung auf dessen sogenannte SRC-Lackierung. Das Kürzel steht dabei für Salt Resistant Coating. Dahinter stehe letztlich eine „höchst strapazierfähige und ultrafeste Dreischichtlackierung“ bestehend aus Grundierung, Farbauftrag – „Suzuka“ gibt es in Schwarz oder Schwarz frontpoliert – sowie Versiegelung, die perfekten Schutz speziell für die kalte Jahreszeit biete. cm