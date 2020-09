Michelin, Pirelli und Bridgestone sind führend bei Nachhaltigkeitsinhalten

Einem aktuellen Bericht der Context Group zufolge ist Michelin führend in Bezug auf die Nachhaltigkeit von Reifen und Gummi. In dem jetzt veröffentlichten Ranking hat die Londoner Managementberatung insgesamt elf Reifenhersteller danach bewertet, inwieweit sie relevante Inhalte zum Thema Nachhaltigkeit auf ihren jeweiligen Internetseiten veröffentlicht haben. Während dabei vor allem Michelin, Pirelli und Bridgestone als die drei Erstplatzierten zu überzeugen wussten, nahmen ebenfalls Continental, Cooper, Goodyear, Hankook, Kumho, Sumitomo Rubber Industries (Falken), Toyo und Yokohama (in alphabetischer Reihenfolge) an der Untersuchung Teil. „Um in einem hart umkämpften Markt erfolgreich zu sein, in dem Nachhaltigkeit zunehmend das Unterscheidungsmerkmal darstellt, braucht jedes Unternehmen eine gute Nachhaltigkeitsgeschichte. Das ist ihre Strategie und Leistung gegenüber Zielen. Dann müssen sie ihre Geschichte gut erzählen“, sagt Peter Knight, Chairman von Context. ab

