Expresstermine ab sofort online bei ATU buchbar

Bei plötzlich auftretenden Problemen mit dem Auto beispielsweise unmittelbar vor Antritt einer Fahrt ist eine schnelle Reparatur unabdingbar. Für solche Fälle ermöglicht die Werkstattkette ATU ab sofort, über seine Onlineterminbuchung für bestimmte Services auch einen Expresstermin noch am gleichen Tag auszuwählen. „Gerade für Autofahrer, die kurz vor der Urlaubsfahrt merken, dass ein Ölwechsel fällig ist oder die Klimaanlage gewartet werden muss, bietet der Service einen absoluten Mehrwert“, sagt Hans Wittmann, Filialleiter bei ATU in Weiden. Über die Website unter www.atu.de/terminvereinbarung können Kunde demnach für Dienstleistungen wie Achsvermessung, Batterieaustausch, Wechsel der Bremsflüssigkeit, der Reifen und des Motoröls, für die Desinfektion des Innenraums und der Klimaanlage, die Klimawartung oder eine Steinschlagreparatur eine Anfrage für einen Expresstermin unter Angabe ihrer Wunschfiliale stellen. Danach kontaktiere das Werkstattteam den Kunden dann schnellstmöglich zu einer verbindlichen Terminabstimmung, heißt es. Sollte eine Reparatur aufgrund eines erhöhten Aufkommen dennoch nicht mehr am selben Tag möglich sein, biete man den nächstmöglichen Zeitpunkt an, wie noch ergänzt wird. cm