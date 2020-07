Anmeldungen für BRV-Trainings zu Landwirtschaftsreifen noch möglich

In Zusammenarbeit mit der Bohnenkamp AG bietet der Bundesverband Reifenhandel und Vulkaniseurhandwerk e.V. (BRV) im Herbst wieder Grundlagentrainings in Sachen „Reifen und Räder in der Landwirtschaft“ sowie „Reifenmontage in der Landwirtschaft“ an. Erstere Fortbildung ist für den 8./9. September in Osnabrück sowie für den 16./17. September in Landshut terminiert, wobei der erste der beiden Kurse demnach allerdings bereits ausgebucht ist. Für den zweiten werden Anmeldungen noch bis zum 2. September entgegengenommen. Eine Teilnahme am Grundlagentraining „Reifenmontage in der Landwirtschaft“ am 30. September und 1. Oktober in Osnabrück ist ebenfalls noch möglich: Als Meldeschluss hierfür wird der 9. September genannt. Wer sich einen der Plätze sichern möchte, kann sich über die BRV-Webseite (Rubrik: Mitglieder/Aus- und Weiterbildung) anmelden. cm