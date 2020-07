„Advan Sport V107” Erstausrüstung bei noch mehr Mercedes-AMG-Modellen

Bei Yokohama kann man sich gleich über eine ganze Reihen von neuen Erstausrüstungsfreigaben für sein Profil „Advan Sport V107“ freuen. Denn wie der japanische Reifenhersteller berichtet, wird der Reifen nicht nur bei den neuen Kompakt-SUVs GLA 35 4Matic, GLA 45 4Matic und GLA 45 S 4Matic+ von Mercedes-AMG ab Werk montiert entweder in der Größe 235/50 ZR19 99Y oder in der Dimension 255/35 ZR21 98Y. Darüber hinaus soll sich der Fahrzeughersteller auch bei seinem GLE 63 4Matic+ sowie dessen Coupéausführung für dieses Reifenmodell entschieden haben, wobei die Wagen entweder mit Mischbereifung 285/40 ZR22 110Y an der Vorder- und 325/35 ZR22 114Y an der Hinterachse bestückt werden oder in 275/50 ZR20 113Y rundum. Zusätzlich rüstet Yokohama nunmehr noch das neue Mercedes-AMG-Coupé GLE 53 4Matic+ mit dem „Advan Sport V107“, wobei man dieselbe Bereifung ja auch schon für die entsprechende Limousine ans Band liefert genauso wie die Japaner den GLS 63 4Matic+ ausrüsten mit dem „Advan-Sport-V105“-Nachfolger. cm