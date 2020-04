Auch der Mercedes-AMG GLE 53 4Matic+ ab Werk auf Yokohama-Reifen

Dass sich der Mercedes-Benz-Werkstuner AMG bei seinem GLS 63 4Matic+ für Yokohamas „Advan-Sport-V105“-Nachfolger als Erstausrüstungsbereifung entschieden hat, hatte die NEUE REIFENZEITUNG kürzlich bereits berichtet. Darüber hinaus rüstet der japanische Reifenhersteller aber genauso noch den GLE 53 4Matic+ ab Werk mit seinem vor zwei Jahren bereits angekündigten neuen „Advan Sport V107“ in MO1-Kennung aus. Dabei steht das Kürzel MO bekanntlich für Mercedes Original und weist in Kombination mit der Ziffer eins dann eben auf eine Mercedes-AMG-Erstausrüstungsspezifikation hin. Beim GLE wird der „V107“ demnach in den Dimensionen 275/50 ZR20 113Y oder 285/40 ZR22 110Y an der Vorderachse montiert, während an der Hinterachse einheitlich die Größe 325/35 ZR22 114Y verbaut wird. cm