Interpneu erweitert Felgenlager und Komplettradmontage

Das bisher an der Rossweid in Karlsruhe angesiedelte Felgenlager des Reifen- und Rädergroßhändlers Interpneu ist in den vergangenen Wochen umgezogen. Nur einen Kilometer entfernt konnte „Am Storrenacker 30“ ein größeres Gebäude mit rund 32.000 Quadratmetern Lagerfläche bezogen werden. Der Umzug an den neuen Standort steigert nicht nur die Lagerkapazität für Aluminiumräder erheblich. Auch die in den vergangenen Jahren aufgrund ihres Wachstums in ein anderes Gebäude im Industriegebiet ausgelagerte Komplettradmontage konnte wieder integriert werden.

